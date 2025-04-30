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        Haberler Dünyadan Spice Girls bir eksikle dönüyor: Victoria Beckham'sız turne hazırlığı - magazin haberleri

        Spice Girls bir eksikle dönüyor: Victoria Beckham'sız turne hazırlığı

        1994 - 2000 arasında dünya çapında ünlü olan Spice Girls grubundan sürpriz buluşma... Grup, yıllar sonra yeniden turne planlasa da bir kişi eksik olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 15:21 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:36
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        Bir zamanların en popüler müzik gruplarından Spice Girls, 30'uncu yıl dönümlerini kutlamak için yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. İngiliz müzik grubu, yıllar sonra yeniden bir dünya turnesine çıkmayı planlıyor. Grup üyeleri; Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B (Melanie Brown) ve Mel C'nin (Melanie Chisholm) önümüzdeki hafta Miami'de detayları görüşmek üzere bir araya geleceği konuşuluyor.

        Grup, yeniden bir araya gelmeye hazırlansa da bir kişi eksik kalacak. İngiliz The Sun Gazetesi, 51 yaşındaki moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 'yüzde 90 kadro dışı' olduğunu ve dörtlünün şimdilik onsuz turneye çıkmayı planladığını bildirdi.

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        Spice Girls üyelerine yakın kaynaklar, Victoria Beckham'ın kendini neredeyse tamamen grubun dışında tuttuğunu, ancak yine de bir tür avatar görünümü veya özel bir tek seferlik katılım gerçekleştirebileceğini belirtti.

        Geri Halliwell ve grubun menajeri Simon Fuller'in turne için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

        2000 yılında dağılmasının ardından Spice Girls'ün yeniden bir araya gelmesi zaman zaman gündemde yerini alırken, grup 2012 yılında Londra Olimpiyatları'nın kapanış töreninde eksiksiz olarak sahne almıştı. 2020 yılında ise Victoria Beckham olmadan dünya turnesi düzenlemişti.

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        #Spice Girls
        #Victoria Beckham
        #konser
        #müzik

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