Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Slovakya ekiplerinde Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava engelini geçerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı televizyondan takip edecek futbolseverler, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının tarihi ve saatini araştırmaya başladı. İşte Spartak Trnava-Fenerbahçe maçında öne çıkan detaylar...
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Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçı kapsamında Spartak Trnava ile karşılaşacak olan temsilcimiz liderlik için sahaya çıkıyor. Anton Malatinsky Stadı'nda oynanacak Spartak Trnava Fenerbahçe maçı tarihi ve saati belli oldu. Peki, "Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spartak Trnava ile Fenerbahçe maçı 5 Ekim 2023 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak
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SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
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SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE NEREDE OYNANACAK?
Spartak Trnava ve Fenerbahçe maçı Trnava'da, City Arena Trnava Stadyumu'nda oynanacak.
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