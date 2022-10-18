Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...



Çekileceğini söylemişti. Çekilir mi çekilmez mi bilmiyorum ama, bizde pek olmayan bir şey. Bunlar bazen geçici heves olabiliyor. Kongrede problem olabileceğini hiç düşünmüyorum. Seçime bu kadar zaman kala aslında kongreye gidilmemeli. Ancak kanuni durum var. Biz de tam 30 Ekim dedik. Bizim kongre tarihi 3 Kasım'da doğuyor. Ekim ayının 30'una aldık. Ümit ediyorum ki, coşkulu kongre olur. Bu da seçime giderken vesiledir. Teşkilatları hayata katabilmek için. İnşallah bir problem olacağı konusunda bir düşüncem yok. Değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bugüne kadar bu tarzda herhangi bir niyet belirten olmadı. Bunlar son zamanlarda ufak tefek meselelerden dolayı farklı kanaatte olan arkadaşlarımız. Bizim teşkilatlarımız, bu kararı alırken şahsen almış değilim. Bu bizim genel idare kurulumuzda, ayrıca yüksek istişare kurulumuz var. Başkanlık divanımızda görüldü, kararlaştırıldı. Elbette kongreye yaklaştıkça tempomuz da biraz artacak. 81 ilin hepsinden delege ve üyelerimizin kongreye katılması lazım. Kongreler coşkunun ifade edildiği toplantılar oluyor. Güzel bir kongre geçireceğimize inanıyorum. Farklı kanaatte olan arkadaşlarımızın kendilerini ifade edeceklerine engel olacak değiliz.

Bazı arkadaşlar bizim ittifakın içinde olmamıza rıza göstermeyebilir. Ancak 'AK Parti ile birlikte olalım' diyenler şimdiye kadar belki kişi olarak vardır. Onun dışında böyle bir eğilim yok. AK Parti koparken açık ve net şekilde 'Biz milli görüş gömleğini çıkardık' dediler. Bu bizatihi sayın Erdoğan'ın ifadesi. Gömlek çıkarmak bizim anladığımız manada bütün umdelerini, prensiplerini terk etmek manasına geliyor. Bizim tatbik etmeyeceğimiz politikaları uygulamaya koyuyorlar. Buna da tabanımız kesinlikle rıza göstermez. Ekonomi, dış politika, eğitimde ve ahlaki değerlerde. Bizim için önce ahlak düsturu çok önemlidir. Ahlak ve maneviyat en başta dürüstlük demektir. AK Parti'de bunlar son zamanlarda söylenmeye başlandı. Ama sözle değil davranışla ifade edilir. Siz harama el uzatmazsanız, yolsuzluk yapmazsanız, bunların hepsi ahlaki temele dayanan prensiplerdir. Ama ne yazık ki bunların hepsini terk ettiler. Şu anda Türkiye'nin başı özellikle yoksullukla ve yolsuzlukla dertte. Siz dürüst olacaksınız, insanlar arasında ayrım yapmayacaksınız, iftira etmeyeceksiniz, haksız yere kazanç elde etmeyeceksiniz. Üzülerek ifade ediyorum ama bu Türkiye'de adeta kural hale geldi.

Ben ahlaki ve manevi prensipleri önce söyledim ama bunun arkasından ekonomi gelir. Orada da ahlaki dejenerasyon sebebiyle bu noktaya geldik. Bizim bir numaralı kaynağımız israfı ve yolsuzluğu önlemektir. Mübalağa gelebilir birkaç yüz milyar dolar imkan elimize geçer. Bu hale nasıl geldik? Sayın Erdoğan göreve geldiğinde ilk başlangıçta ekonomide düzelme eğilimi hissedildi. Kanaatimiz o zaman elde mevcut bütün değerleri, fabrikaları, tesisleri, arsaları sattılar. Bir taraftan gelir elde ediyorsunuz, bir taraftan yatırım yapıyorsunuz veya israf ediyorsunuz. Şimdi satacak bir şey kalmadı. Bu sefer bütçeden gitmeye başladı. Doğrudan doğruya vatandaşın devlete ödediği vergiler bu masrafta kullanılıyor. 25 bin dolar fert başına düşen milli gelirden bahsediyordu sayın Erdoğan. Biz 10 bin doların altına düştük. Nasıl oldu bu? Bizim milli gelirimiz de düşüyor. Hem dağılımda hem de milli gelirin bütününde adaletsizlik var. Şu anda Türkiye 21. sıraya düştü. 21 ne demek? G-20'den düştü demek. Ekonomik yönden düştü, diğer yönleriyle orada kaldı. Bu noktaya durduk yere düşmedik ki. Bu öyle bir iş ki, tesadüfe bıraksanız bu kadar gitmez. Arada sırada düzgün iş yaparsınız. Uygulanan politikaların kökten yanlış olmasından kaynaklanıyor. Özellikle de sayın Erdoğan'ın 'itibardan tasarruf olmaz' demesi bile bunun ne kadar büyük önem taşıdığını gösteriyor. En çok şaşırdığım hususlardan birisi, Beyaz Saray'da insanlar geliyor, misafirler geliyor. ABD Cumhurbaşkanı yemekler veriyor. Sonra öğrendim, bunun tamamı Cumhurbaşkanının kendi maaşından kesiliyormuş. Bizim külliyedeki harcamalar nereden karşılanıyor? Ben Amerikalıların politikalarını tasvip etmem. Dünyaya bakış açılarında kendi dışındaki ülkelere zulmetmekte tereddüt göstermiyorlar. Ama kendi içinde belli kuralları mutlaka tatbik ediyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Biz şu andaki duruma düştük. Bugünkü duruma kendiliğinden gelmedik. 20 yıl bir parti Türkiye'yi yönetecek, 20 yıl sonra başladığından geriye düşecek. Bunu anlamak, kabullenmek mümkün değil. Söylediği prensiplerin tamamını kendisi değiştirecek. İsraf ve yolsuzluk gibi.

Tabii ki endişeliyiz. Sadece yasadan kaynaklanmıyor, uygulamadan endişeliyiz. Bu iktidar yeri geldiğinde uygulamalarda acımasız davranabiliyor. Vatandaşı uydurma haberlerle tedirgin etmek, gerçek dışı bilgilerle yönlendirmek, bunlara müspet yaklaşım sergilemeyiz. Mesele tatbikata gelince o noktada endişemiz var. Bu konuyu çok derinlemesine 6'lı Masa'da konuşmadık. Tatbikatını gördüğümüz zaman bu meseleleri gündeme getirmek vatandaş nezdinde daha etkili olur. Şu anda genel manada yanıltıcı bilgi vermeyi bu yasa yasaklıyor. Ama yanıltıcı bilgi dediğiniz ne? Geçmişte 'Bu gidişle dolar 10 TL'yi bulur' demişler. Vay siz nasıl dersiniz? 2 TL dolar. Şimdi ne oldu? Neredeyse 20 TL'ye çıktı. Burada tahdit getirirseniz makul olmaz. TÜİK diye bir müessese icat ettiler. TÜİK'in rakamları belli rakamları alıyorlar, ortaya rakam koyuyorlar. Gerçekle mukayese ettiğiniz zaman enflasyonu diğer rakamlara baktığınızda yarısının altında kalıyor. Biz buna elbette itibar edemeyiz. Uygulamayı bir görelim. Sanki biz bu tip meselelerde atılgan ve iktidarı acımasızca tenkit eden üslup içinde olmadığımızın bilinmesine, görülmesine ihtiyaç var. Biz yaşadığımıza göre tavır ve politika belirleyelim. Görelim, fiilen yaşadıklarımızı aktaralım. Onun için dediğiniz yasa aslında okuduğunuzda endişe veren bir yasa. Fakat tatbikatı önemli. Onu harfiyyen makul şekilde uygulamaya kalkarlarsa, arada sırada bir şeyler patlak verebilir. Onu sadece ve sadece muhaliflerin sesini kesmek için kullanırsanız işte o zaman felaket olur. Böyle bir yasa dünyanın hiçbir yerinde yok. Başka yerlerde de abartılar olabilir.



Bütün dünyada iktidarla muhalefet arasında çekişmeler vardır. Politikalar farklıdır. Aynı kelimelerle ifade eder uygulamada ayrı düşebilirsiniz. Türkiye'de en büyük problem; siyasi partiler birbirini ya düşman ya da hasım olarak görüyor. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı, hasmi değil; rakibidir. Müsabakaya girersiniz siz veya rakibiniz kazanır. Sonuçta rakibinizi tebrik edersiniz. Tatbikatta düşmanca tavır sergilenirse Türkiye'de demokrasiden, düşünce hürriyetinden bahsedilemez. Şimdi en azından söylüyoruz, kavga çıkıyor. O zaman kavga da çıkmaz atarlar içeriye. Ben 'iki sene sonra 30'u bulur' derim. 'Vay nasıl dersin'e gidiyor bu iş. En çirkin tarafı birbirlerine karşı çok ağır itham ve küfre varan ifadeler kullanmaları. Bu toplumun ahlakını bozuyor. Buna bizim rıza göstermemiz mümkün değil tabii ki. Bizim en çok üzerinde durduğumuz konu Allah nasip ederse, iktidar olursak kimseye karşı ağır ithamlarda bulunmayacağız. Küfre, aşağılayıcı ifadeleri de siyasetin dışına çıkaracağız. Şu anda ekonomiyi düzeltelim, adaleti düzeltelim diyoruz ama, düzeltmemiz icap eden bir numaralı mesele siyasi partilerin birbirine karşı olan tavrı.

Bu tip adımların atılamaması için mutlaka tedbir alması lazım, gerekirse hukuki tedbir. Ben oradaki arkadaşların hakikaten ahlaki tavırlarını sorgularım. Bugün iktidar sizde olsaydı bu kararı alır mıydınız? Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Belediye meclislerindeki arkadaşlar bu sorumluluklarını idrak etmek mecburiyetinde. Belediyeyi çökertmek, muhtaç duruma düşürmek belediye meclislerinin yapacağı bir iş değil. Bunlar yarın bu yaptıklarından eminim utanacaklar. Vatandaşın önüne çıkıp, özür de dileyecekler ama bir fayda getirmeyecek. Siz herşey pahalanırken bir belediye de kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birtakım hizmetler için ücret almak mecburiyetinde iken güya vatandaşın yanında olmak için böyle adım atarsanız bir ahlaki zaafiyet var demektir. Bu dürüstlük değil. Öyle bir şey varsa topluma çıksınlar. Türkiye'nin en büyük ekonomide derdi, üretim girdilerin yüksek olması; maliyet enflasyonu, siz eğer girdileri aşağı çekemezseniz, satış fiyatını, hizmet bedelini aşağıya çekmeniz mümkün olmaz. Belediye kendi mazotunu üretmiyor ki, mazotu ucuz vermem diyor. Bu yaklaşımdan ileride kendilerinin mahçup olacaklarını düşünüyorum.

Bir hata yaptığımız kanaatinde değilim. Geçmişte de bunu söyledim, parlamenter sistemde koalisyonlar parlamento seçimlerinden sonra kurulur. Meclis aritmetiğine göre partiler biraraya geldiğinde meclis çoğunluğunu alıyorsa iktidar kurulur. Önce bugünkü sisteme göre başkan seçilecek, arkasından mecliste çoğunluğa göre Türkiye Cumhuriyeti yönetilecek. Koalisyon şartlarını önceden belirlemek mecburiyetindeyiz. Ekonomi, eğitim, dış politikada ne yapacağız? 6 partinin her konuda ittifak etmesi mümkün olmaz. Asgari müştereklerde birleşerek bunu yapmak mümkün ve biz bunun yapılabileceğine inanıyoruz. 6 aylık sürede konuyu olgunlaştırdık. Belli noktaya geldik. Şimdi ikinci döneme giriyoruz. Artık biz somut politikalarımızı açıklamaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, 2 gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Aday adayları vardır, üzerlerinde müzakere edilir. Belirlenme mutlaka seçim tarihi belirlendikten sonra yapılır.

Mitingler yavaş yavaş başladı. Tayyip Bey de bir bakıma yeni başlıyor. Seçim sathı mailine girildi sayılır. Biz Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi belirlendikten sonra yapacağız. Geçen toplantıda komisyonlar kurduk. Bu komisyonlardan birisi yol haritasını belirleyecek. Seçim güvenliği, sandıklara sahip çıkma. İkincisi ise ana politikaları birlikte oluşturacağız. İlk kademede 6 kişilik bir komisyonumuz var. Yakında bunların ön raporları kamuoyuna duyurulur. Kullanılan tabirler, dil, hedefler, politikalar netleşmiş olur. Bu her sahada olacak. En önemlisi ne? Adalet, ekonomi. Sağlık, eğitim de önemli tabii. Biz ne yapıp yapıp batıya olan göçü mümkünse, geri çevirmek istiyoruz. Anadolu'daki her ilin kendi insan gücünü orada yapılacak yatırımlarda kullanılmasını arzu ediyoruz. Son zamanlarda kalkınmalarda öncelikli illeri belirliyorlar. 25. il Sivas. Sivas'ta sayın Cumhurbaşkanı öyle zannediyorum ki burada yanıltıldı. Sivas'ta ve ilçelerde organize sanayi bölgesi var. Sadece yeni kurulan organize sanayi bölgesine teşvik veriliyor. Bu emin olun akla ziyan bir iş. Ben bu konudan sayın Cumhurbaşkanının haberdar olduğunu zannetmiyorum. Aralarında 30 kilometre olan iki organize sanayi bölgesinde birine var, diğerine yok. Burada kesin bir yanılma var. Ama belediye başkanı, vali, ticaret sanayi odaları olsun, oradaki milletvekilleri olsun bunların hepsinin konuyla ilgilenmeleri icap eder. Bunlardan birisi veya birkaçı hata yapıyor. Bir şehrin içinde, 30 kilometre mesafede bulunan iki organize sanayi bölgesinden birine teşvik veriyorsunuz ötekine vermiyorsunuz. Bir akademisyen 'siz bununla ne yapmak istiyorsunuz'. 'Sivas'ın nüfusu artmış olacak' denmiş. 'Üniversiteye 5 dakikada gidiyorum, öyle olursa 15 dakikada giderim' demiş. Sivas Türkiye'nin arazi itibariyle ikinci büyük ili. Konya bir, ikinci Sivas. Hala büyükşehir değil. İstanbul'da yaşayan Sivaslıların nüfusu Sivas'ta yaşayanların 1,5 misli. Buradan sayın Cumhurbaşkanına iletiyorum.

Tayyip Bey 20 sene içinde muazzam siyasi tecrübe kazandı ama maalesef politikaları iflas etti. İlk söyledikleri ile bugün söyledikleri arasında uçurum var. Bunun en açık göstergesi ilk başlangıçta yola çıktığı arkadaşlarının yüzde 90 kendisinden ayrıldı. Sayın Babacan sağ koluydu. Abdullah Bey, Davutoğlu. Çok isim var. Bunların hepsi neden ayrıldı? Artık gidişata kendileri etki edemeyeceklerini gördüler. İtiraz ediyorlar, kaale alınmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı bunu dikkate alması gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanının da politik tarafı var. Kendisinin iktidara gelmesi bence proje neticesindedir. Sayın Cumhurbaşkanı ABD'de birtakım fotolar verdikten sonra Türkiye'de farklı bir siyasete girdi. AK Parti ondan sonra kuruldu, bu tesadüfi değil. Bir toplantıda sayın Erdoğan 'faiz bir dünya gerçeği' demişti. Müslüman iş adamları toplantısıydı. Bugün nastan bahsediyor. Merkez Bankası faizleri sözkonusu olunca. Türkiye'de faiz yüzde 35'e çıkmış. Fiilen vatandaşın kullandığı kredinin maliyeti yüzde 34-35. Buradaki nas sadece Merkez Bankası faizleri için mi geçerli? Siz bu sistemi değiştirmek için bugüne kadar tek bir adım atıldığına şahit oldunuz mu? Faize ben de karşıyım. Ama karşı olmak Merkez Bankası faizlerini düşürmek yetmez. Alternatif sistem kuracaksınız. Bugünkü faizci sistemden daha etkili olacak. 1974'te Ecevit'le koalisyon kurmuştu sayın Erbakan. DESİYAP işletmelere kredi vermek üzere kurulmuştu ve faizsiz veriliyordu. Burada ben sayın Erdoğan'ın şu anda kendisine sempati sağlayacak, oy getirebilecek her kesime şimdi selam veriyor. Büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmıyor. KHK'lara henüz gelmedi. KYK'lılara geldi. Şimdi buralardan hep karşılık bekliyor. O ihtimalden dolayı teveccühün kısmen artma ihtimali var. Türkiye'nin bütün problemlerini Tayyip Bey'in çözülebileceği kanaatinde değilim.

Asgari ücret, açlık sınırı ne kadar? Bir zam daha yapacak, belki 3 bin lira verecek. 2 ay sonra emin olun o da gider; çünkü sistem bozuk. Şimdi af çıkaracaklar, birtakım insanları serbest bırakacaklar. Şimdi insanlar 'bizi hapisten çıkardı gidip destekleyelim' dese bile sandığa gittiği zaman kararını değiştirir. Niye şimdi değil de seçimden sonra? Seçimden sonra biz Tayyip Bey'in verdiğinden daha fazlasını imkan olarak sağlarız. İsrafa, yolsuzluğa engel olacağız. O bize tahminlerin ötesinde kaynak sağlayacak. Konuta da daha fazla imkan ayrılacak. Bunların her biri Tayyip Bey'e bir kısım seçmenin yönelmesine vesile olabilir ama neticede ben Tayyip Bey'in iktidara geleceği kanaatinde değilim.

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