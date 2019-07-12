12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan döner bıçaklı kavgada, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 03.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçük Park mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A. (22) yakında bulunan hafif ticari araçtan döner bıçağı alarak Mahmut Eşref A. (24) ve Talha E.'ye sallamaya başladı. Saldırganın bıçak darbeleriyle Mahmut Eşref A. ile Talha E. bacaklarından, saldırgan Y.A. ise elinden yaralandı.
POLİSLERE DE DÖNER BIÇAĞI SALLADI
Kavgayı gören sivil polisler olaya anında müdahale etti. Polisi gören Y.A., döner bıçağını polislere de sallayarak hafif ticari araca binip kaçmak istedi. Aracın etrafını saran sivil polisler, şüphelinin kaçmasına izin vermedi ve araçta bulunan 2 kız ve 2 erkeği dışarı çıkarttı. Şüpheli Y.A., araca koyduğu suç aleti döner bıçağı ile gözaltına alındı.
Olayda yaralanan Mahmut Eşref A.'nın arkadaşları sağlık ekipleri gelinceye kadar kendisine bel kemeri ile turnike uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Eşref A. ile Talha E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Elinden yaralı olan saldırgan Y.A. ise polis eşliğinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü.
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