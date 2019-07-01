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Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sınav tarihinin açıklanması merak konusu oldu. Binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

01.07.2019 - 17:04 | Güncelleme: Gündem
Sözleşmeli öğretmenlik sınav tarihleri

Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen binlerce öğretmen adayı,  atama takviminin açıklanmasını bekliyordu. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında resmi açıklama geldi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAV SONUÇLARI  NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihinde alınacak. Atamalar ise 9 Ağustos’ta yapılacak. Öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları ise 4 Temmuz’da MEB tarafından duyurulacak. 9 Ağustos'ta göreve başlanacak. Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak. Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

MEB'İN AÇIKLADIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN TAKVİM

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 2019 yılında yapılacak 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim aşağıdadır. 

İşlem

Tarih

 

Ön Başvuru Alınması

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

 

26/03/2019

01/04/2019

 

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

 

05/04/2019

 

Sözlü Sınavların Yapılması

          

12/06/2019

30/06/2019

 

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

 

            04/07/2019

 

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

 

08/07/2019

10/07/2019

 

 

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması

 

16/07/2019

 

Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.

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