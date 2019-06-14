Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 20 bin öğretmenin atanacağı sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ardından mülakat sınavları da 12 Haziran tarihinde yapılmaya başladı. 30 Haziran'a kadar devam edecek olan mülakatların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde mülakat sonuçlarını, tercih ve atama tarihlerini de yayınladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 4 Temmuz 2019 tarihinde https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacaktır. Sonuçların açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

ATAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin müracaatlar 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemleri ile ilgili tarihler ise daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfalarında duyurulacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YASASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 yıllık planda bütün kademeleri ile kendisini yenileme kararı aldı.

İmam hatiplere ‘sağlıklı din perspektifi’: Sağlıklı bir din perspektifi sunmak için imam hatip okullarında eğitim görmekte olan çocuklar her yönden geliştirilecek. İmam hatip okullarının programlarının ders saati azaltılacak. Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak. Mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacak. Din Öğretimi Danışma Kurulu oluşturulacak.

Özel okullaşma artırılacak: Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacak. Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılacak ve tedbir mekanizmaları geliştirilecek. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranları artırılacak.

Sözleşmeli öğretmen süresi kısalacak: Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları yapılandırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacak. Ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve oranın azaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.