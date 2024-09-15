Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli mülakatlarını tamamladı. 1 Temmuz'da tamamlanan sözleşmeli mülakata sonuçları için gözler MEB ekranına çevrildi. Söz konusu 20 bin öğretmen ataması mülakatları sonrası sonuç tarihi için beklentiler artarken, Bakan Tekin'den açıklama geldi. "Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık." diyen Tekin, Danıştay'ın kararından sonra sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağını bildirdi. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
- 1
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için heyecan dorukta. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Takvim doğrultusunda 20 bin alım için ön başvuru ve tercihler 20-31 Mayıs tarihlerinde alınmış, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'da başlamıştı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları beklenirken Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili bilgi veren Bakan Tekin, öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.
Böylece mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapılacağına ilişkin bir hüküm varken bu oranı yüzde 50'ye düşürdüklerini ifade eden Tekin, "Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.
Sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi
- 3
MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını açıklandığında e-Devlet’in "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ