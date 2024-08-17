Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmen ataması mülakat süreci, 1 Temmuz'da başlamıştı. Sözlü sınavlar belirlenen merkezlerde yapıldı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı…
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Mülakatlara katılan öğretmen adayları, ‘’2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte, MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı…
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi. Öğretmen mülakat sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edilecek.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.
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Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak.
MEB öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.
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