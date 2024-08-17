Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Mülakatlara katılan öğretmen adayları, ‘’2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte, MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı…