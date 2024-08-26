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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları merak içinde bekleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek sonuç açıklamasını heyecanla takip ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları duyuruldu mu? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:16
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        • 1

          20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlarını sorguluyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer haberimizde vereceğiz.

        • 3

          MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

          ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        • 4

          TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

        • 5

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

          Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

          Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi.

          ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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