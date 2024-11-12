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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2024-2025: Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, atama tercih başvurusu nasıl yapılır?

        Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? 2024-2025 Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi

        Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri için geri sayım devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece atama tarihleri takvimi belli oldu. Peki, Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, atama tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2024-2025 Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:21
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        • 1

          Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 25 Ekim’de açıklandı. Ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. MEB tarafından yayımlanan öğretmen atama takvimi ile birlikte sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri yanı sıra atama sonuç tarihi de netlik kazandı. Peki sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, atama tercih başvurusu nasıl yapılır, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.

          Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

          Buna göre sözleşmeli öğretmen tercihleri, 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

          Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

          Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

        • 4

          ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 5

          GÖREV NE ZAMAN BAŞLAR?

          7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren öğretmenler görevine başlayacak.

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