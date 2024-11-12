Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 25 Ekim’de açıklandı. Ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. MEB tarafından yayımlanan öğretmen atama takvimi ile birlikte sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri yanı sıra atama sonuç tarihi de netlik kazandı. Peki sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, atama tercih başvurusu nasıl yapılır, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?