Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacak.

Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.

Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

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