Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlama tarihi
Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi 2024 ile ilgili araştırmalar sürüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç tamamlandı. Öğretmen atamaları 23 Kasım'da yapıldı ve ardından tercih sonuçları açıklandı. Yıl sonuna sayılı günler kalırken gözler öğretmen atama kararnamesine çevrildi. 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan göreve başlatılması uygun görülenlere tebligat yapılacak. Peki, yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kararnamesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
- 1
20 bin sözleşmeli öğretmen göreve ne zaman başlayacak sorusu gündemde. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni 23 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti. Böylece sözleşmeli öğretmenlik atama süreci tamamlandı. Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlayacağı tarih araştırmaları ise devam ediyor. Konu ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yasal sürecin tamamlanmasın ardından atama kararnamelerinin illere gönderileceğini belirtmişti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.
- 2
ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik daha önce değerlendirmelerde bulunmuştu.
Bakan Tekin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." demişti.
- 3
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecek. 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacak.
MEB 2024 öğretmen atama kılavuzuna göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra göreve başlatılması uygun görülen öğretmenler görevlerine başlayacaklar.
-
- 4
GÖREVE BAŞLATILMASI UYGUN GÖRÜLENLERE TEBLİGAT YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre, atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.
İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.
- 5
Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacak.
Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecek.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.
Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.
- 6