14 Kasım’da başlayan sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri 20 Kasım tarihinde sona erdi. Tercih yapan öğretmenler, atama sonuç tarihi için araştırmalarına başlarken, henüz tercihte bulunmayan adaylar ise işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. ‘’MEB kılavuzu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır, atama sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ soruları gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu inceleniyor. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmen tercih ekranı ve atama sonuç tarihi haberimizde…