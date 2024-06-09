2 VE 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI

YKS sınavı 8-9 Haziran'da tamamlandıktan sonra sınav sonuçları ilan edilecek. Ardından tercih dönemi başlayacak ve ÖSYM tarafından 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ve taban puanları da belli olacak. Ancak şu anda herhangi bir bölümün puanları yayınlanmadı.