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        Haberler Bilgi Gündem Sözel bölümler taban puanları 2024: 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban ve tavan puanları açıklandı mı?

        Sözel bölümlerin tavan puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık sözel bölümler neler?

        YKS maratonu biter bitmez, milyonlarca öğrenci tercih yapmak için ilgili olduğu bölümleri araştıracak. Peki, sözel alanda hangi bölümler var? 2 ve 4 yıllık sözel bölümler hangileri, taban puanları açıklandı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 08:43 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:43
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        • 1

          2 ve 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları gündemdeki yerini aldı. Hayalindeki üniversiteye girmek isteyen öğrenciler kendileri için en uygun olabilecek bölümleri arıyor. Sizler için sözel bölümün hem 2 hem de 4 yıllık bölümlerini derledik. İşte, 2 ve 4 yıllık sözel üniversitesi bölümleri...

        • 2

          2 VE 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI

          YKS sınavı 8-9 Haziran'da tamamlandıktan sonra sınav sonuçları ilan edilecek. Ardından tercih dönemi başlayacak ve ÖSYM tarafından 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ve taban puanları da belli olacak. Ancak şu anda herhangi bir bölümün puanları yayınlanmadı.

        • 3

          4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

          Arkeoloji ve Sanat Tarihi

          Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

          Basın ve Yayın

          Coğrafya

          Coğrafya Öğretmenliği

          Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

          Çerkez Dili ve Kültürü

          Çizgi Film ve Animasyon

          El Sanatları

          Film Tasarımı ve Yazarlığı

          Film Tasarımı ve Yönetimi (

          Film Tasarımı ve Yönetmenliği

          Fotoğraf

          Fotoğraf ve Video

          Gastronomi ve Mutfak Sanatları

          Gazetecilik

          Geleneksel Türk Sanatları

          Görsel İletişim Tasarımı

          Görsel Sanatlar

          Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

          Gürcü Dili ve Edebiyatı

          Halkbilimi

          Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

          İlahiyat

        • 4

          İletişim

          İletişim Bilimleri

          İletişim Sanatları

          İletişim Tasarımı ve Yönetimi

          İslam Bilimleri

          Kazak Dili ve Edebiyatı

          Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

          Kültür ve İletişim Bilimleri

          Kürt Dili ve Edebiyatı

          Medya ve Görsel Sanatlar

          Okul Öncesi Öğretmenliği

          Özel Eğitim Öğretmenliği

          Radyo, Televizyon ve Sinema

          Reklam Tasarımı ve İletişimi

          Rekreasyon Yönetimi

          Sanat Tarihi

          Sanat ve Kültür Yönetimi

          Sinema ve Dijital Medya

        • 5

          Sinema ve Televizyon

          Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

          Sümeroloji

          Süryani Dili ve Edebiyatı

          Tarih

          Tarih Öğretmenliği

          Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

          Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

          Türk Dili ve Edebiyatı

          Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

          Türk Halkbilimi

          Türkçe Öğretmenliği

          Türkoloji

          Yeni Medya

          Yeni Medya ve İletişim

          Zaza Dili ve Edebiyatı

        • 6

          2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

          Adalet

          Aşçılık

          Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

          Çağrı Merkezi Hizmetleri

          Çocuk Gelişimi

          Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

          Geleneksel El Sanatları

          Halıcılık ve Kilimcilik

          Halkla İlişkiler ve Tanıtım

          Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

          İlahiyat

          Kültürel Miras ve Turizm

          Marka İletişimi

          Medya ve İletişim

        • 7

          Mimari Dekoratif Sanatlar

          Radyo ve Televizyon Programcılığı

          Reklamcılık

          Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

          Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

          Turist Rehberliği

          Turizm Animasyonu

          Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

          Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

          Yerel Yönetimler

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