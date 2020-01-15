Sözcü davasında önemli gelişme!

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Sözcü Gazetesi davasında dosyası ayrılan Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca Akbay hakkında kırmızı bülten talebinin de iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verdi.
DİĞER SANIKLAR CEZAYA ÇARPTIRILDI
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Burak Akbay'ın avukatı, müvekkili hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bültenle ilgili evrakların iadesi için yazı yazılması yönünde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu. Cumhuriyet Savcılığı da talebe ilişkin verdiği görüşte talebin kabulü ve çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, Sözcü Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve yazarlarının yargılandığı davada silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda hapis cezası verildiği hatırlatıldı.
EKİM 2017’DEN BERİ YAKALAMA KARARI VAR
Kararda, davada tutuklu kimsenin bulunmadığı, sanık Burak Akbay’ın ise dosyasının ayrıldığı belirtilerek, Akbay’ın 9 Ekim 2017’den beri yakalamalı olarak arandığı ifade edildi.
SAMİMİ OLARAK ÜLKEMİZE DÖNEREK SAVUNMA YAPMAK İSTİYOR
Burak Akbay’ın önceki aşamalarda mahkemeye gönderdiği el yazılı ve imzalı dilekçede, samimi olarak ülkemize dönerek savunma yapmak istediği, tüm delillerin toplanmış olduğu, sadece Burak Akbay’ın savunmasının alınmasının beklenmekte olduğu ifade edildi.
YAKALAMA KARARI KALDIRILDI
AİHS’nin maddelerine göre ‘Adil yargılama ilkesi’ gereğince sanığın savunmasının bizzat mahkeme huzurunda alınmasının gerektiği belirtilen kararda şöyle denildi:
“Sanığın babası Ertuğrul Akbay’ın 7 Mart 2019 da vefat etmesi sebebiyle sanığın yakalama olduğundan dolayı cenaze ve diğer işlemler için gelememiş olması, bu sebeple sanığın daha sonraki aşamadaki dini olarak son görevlerini yerine getirememiş olmasından dolayı oluşan mağduriyet ve dosyanın geldiği aşamanın dikkate alınarak Burak Akbay’ın tutuklanmasına yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına karar verilmiştir."
Mahkeme, Akbay'ın savunmasının alınmasına ilişkin çıkartılan kırmızı bülten evraklarının iadesi için de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar verdi.
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