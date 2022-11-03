Sözcü 3, Korkusuz 2 yazarlar yollarını ayırdı

Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde 5 yazar ile yollar ayrıldı. Sözcü'de Çiğdem Toker, Sinan Meydan ve Serpil Yılmaz ile Korkusuz da Hüsnü Mahalli ve Ahmet Takan ile yollar ayrıldı.
Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde 5 köşe yazarı ile yollar ayrıldı.
Sözcü'den yapılan açıklamada, "Sözcü gazetesi bugün üç yazarla, Korkusuz gazetesi de iki yazarla yollarını ayırmıştır. Onun dışında, Sözcü’den bugün başka kimse çıkarılmamıştır. 5 yazar ile yolların ayrılması, 450 kişinin çalıştığı Sözcü grupta olağan dışı bir durum değildir. Sözcü’den 40 kişinin çıkarıldığı haberleri gerçek dışı olup, karalama amaçlı bu haberlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır" denildi.
YAZARLAR NE DEDİ?
Gazeteci Çiğdem Toker konuya ilişkin açıklamasında, "Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma, "küçülme" gerekçesiyle son verildiği bildirildi. Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim" dedi.
Sinan Meydan yaptığı açıklamada, "2017'den beri her pazartesi Sözcü'de yazdığım yazılarıma -ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek- son verilmiştir. 6 yıl boyunca özgürce yazmamı sağlayan Sözcü'ye, beni ülkenin en çok okunan yazarlarından biri yapan siz değerli okurlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.
Hüsnü Mahalli yaptığı açıklamada "Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiç bir yazıma müdahale etmeden yayınlayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
Ahmet Takan ise "Değerli takipçilerim; Korkusuz gazetesindeki yazılarıma son verildiğini az önce öğrendim. Bugüne kadarki çok değerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Serpil Yılmaz da "'Cumhuriyet’in Kazanımları' plaketimi aldığım gün, Sözcü’deki yazılarıma son verildiği tebliğ edildi. Herkesin takdiri farklı oluyor" mesajını paylaştı.
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