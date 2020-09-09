Söz çocuklarda! Eğitim nasıl olmalı?

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Eğitim nasıl olmalı, EBA'dan uzaktan eğitim mi yoksa sınıfta yüz yüze eğitim mi? Habertürk'ten Afşin Yurdakul, cevabı en çok merak edilen bu soruları 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Talha Toprak Yaşar'a sordu.

Talha Toprak Yaşar, "Hem televizyon eğitimi var hem de günde bir kere, yarım saat olan EBA canlı ders uygulaması var. Online eğitimin avantajları; normalde okula günde 7 saat gidiyoruz. 2 2 saat de öğretmenin verdiği ödevler ve okul tekrarı desek 9 saat. Bu 9 saati okula gitmek yerine bol bol soru çözerek geçiriyorum. Dezavantajları da var; okulun ciddiyetini evde sağlayamıyoruz bazen konsantrasyon bozukluğu da olabiliyor" dedi.

Yaşar, "Televizyondan derslerde sorun olmuyor. EBA canlı ders uygulamasına bilgisayardan bağlanıyorum ama bilgisayarım çok da iyi değil. Hatta bilgisayarı olmayan ve interneti olmayan arkadaşlarım da var, derse de giremiyorlar. Canlı derslere biz 10-15 kişi girebiliyoruz. Sınıfta 30-31 kişi var. Yarısı giriyor, bazen 15 kişi bile olmuyor.

"8'İNCİ VE 12'NCİ SINIFLARA AÇILSA YETER"

Okul açılsa dönmek ister miydin sorusuna Yaşar, "Ben 8'inci sınıf öğrencisiyim ve bu sene LGS sınavına gireceğim. Bu sınav benim gideceğim liseyi belirleyecek, olabildiğince yüksek puan almam lazım. Bu lise de benim üniversitemi belirleyecek. Bu yüzden açılmasından yanayım ama 8'inci ve 12'nci sınıflara açılsa yeter" diye konuştu.