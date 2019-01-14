Söz bu akşam neden yok, yeni bölümü var mı? Sorularının cevabı belli oldu. Her bölümü büyük ilgi ile takip edilen Söz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Söz dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte detaylar...

SÖZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Söz dizisinin bu akşam yayınlanması gereken 66. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayacak.

SÖZ 66. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türk televizyonlarının askeri dizisi olan Söz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak şeklinde gelen soruların cevabı belli oldu. Star TV yayın akışında net bir bilgi henüz yok fakat Söz 66. yeni bölümü 21 Ocak 2019 tarihinde saat: 20.00'da yayınlanması ön görülmektedir.

SÖZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.