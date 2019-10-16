16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Söylemezsem Olmaz sunucuları kimler? Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı saat kaçta yayınlanıyor? Soruları izleyicisi tarafından araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde...
SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI KİMLER?
BİRCAN BALİ KİMDİR?
Ünlü sunucu Bircan Bali, Instagram hesabı üzerinden Avukat Ömer Gezen ile evlendiğini duyurdu. Bali, sosyal medya hesabından nikah cüzdanı fotoğrafını paylaştı. Magazin gündemine oturan haberlerle beraber, Bircan Bali'nin hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Bircan Bali ile ilgili merak edilenler.
Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.
Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.
ECE ERKEN KİMDİR?
Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’da Polat Residence’da yaşıyor. Bir abisi var.
Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.
Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv’de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. 4 yıl Show TV’de program yaptı. Kanal 1′de sunuculuk yaptı. ATV'de “Mavi Şeker” adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte “Enbeyaz Geceler” adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan “Tatlım Benim” adlı programı sundu.
2000 yılında TGRT kanalında oynayan “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolünde oynadı.
SÖYLEMEZSEM OLMAZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz hafta içi her gün saat 09:00'da canlı olarak yayınlanıyor.
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