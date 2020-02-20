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Souad Massi, CRR'da

20.02.2020 - 15:06 | Güncelleme:
Souad Massi

Çağdaş dünya müziğinde bir yıldız gibi yükselen Cezaryirli Souad Massi, 10 Mart'ta Cemal Reşit Rey'de müzikseverlerle buluşacak.

Magreb’in Tracy Chapman’ı olarak anılan ve Cezayir’den uluslararası arenaya çıkan müziklerin Raï ile sınırlı olmadığını ispatlayarak, folk müzikten aldığı ilhamla ve gitarıyla çağdaş dünya müziğinde bir yıldız gibi yükselen Souad Massi, CRR sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. 10 Mart’ta gerçekleşecek konserde Massi, yeni albümü Oumniya’dan (My Wish) şarkılar seslendirecek

Folk ve pop melodileri harmanladığı 6. albümü Oumniya’da köklerinden ve Cezayir’in geleneksel müziği châabi tınılarından uzaklaşmayan Massi, ülkesinin içinden geçtiği süreçten, politik meselelerden, sevgiden, özgürlükten beslenerek şarkılarını hazırladı. Çoğu Arapça olan ve Massi tarafından yazılan 13 şarkıdan oluşan albümünde Fransızca iki şarkı da seslendiren Massi, akustik gitar, keman, darbuka gibi enstrümanların yanı sıra Cezayir’in geleneksel Kabyle ve châabi müziği çalgısı mandole’u da kullandı.

Olympia’dan Casino de Paris’e kadar en prestijli sahnelerde konserler veren Massi, 2006 yılında daha önce de aday gösterildiği Victoire de la Musique Ödülünü kazandı.

Avrupa’nın yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda’da da konserler veren sanatçı, yepyeni şarkılarını Türkiye’de ilk kez Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda söyleyecek.

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