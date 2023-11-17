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        Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY | Son dakika haberleri: İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!

        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!

        İstanbul Göktürk'te, girdikleri bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın, azılı suç makinesi çıktı. Hırsızların ortaya çıkan kamera görüntülerinde, dikkat çekmemek için saçlarını ve makyajlarını özel olarak yaptırıp, şık giyindiği görüldü. Aynı kadınlar mahallelerinde ise şalvarla yakalanıp gözaltına alındı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 17.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:31
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        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
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        İstanbul'da olay, iki hafta önce Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, pilot Ç.T.’nin evine hırsız girdi.

        Gündüz evde olmadığı bir zamanda kapı kilidi kırılarak içeri girilen evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

        GÖRÜNTÜLERDE İKİ ŞIK KADIN

        Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamera kayıtları incelendi.

        İKİ ŞIK KADIN DİKKAT ÇEKTİ

        İncelenen görüntülerde, lüks apartmana giren iki şık giyimli, saç bakımı ve makyajları yapılmış kadın göze çarptı. İyi giyimli iki kadın mercek altına alındı.

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        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemelerde, kameraya yakalanan 2 kadının, İstanbul’un azılı iki hırsızı Gülay M. (26) ve Selma D. (25) olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgilerin ardından Esenyurt’ta oldukları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        MAHALLEDE ŞALVARLA YAKALANDILAR

        Evlerinde yakalanan hırsızların kıyafetleri ise şaşırttı. Lüks semtlere hırsızlık için gittiklerinde, dikkat çekmemek için şık kıyafetler giyen 2 şüpheli, mahallede ise şalvarlı olarak objektife yansıdı.

        İKİSİ DE TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturması tamamlanan Gülay M.’nin 29 suç kaydı, Selma D.’nin ise 18 suç kaldı çıktı.

        Soruşturmanın ardından 2 hırsız kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #soygun
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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