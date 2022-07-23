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Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

Sosyal medyayı ikiye ayıran görseller!

Sosyal medyada paylaşılan ve optik illüzyon yaratan bu görseller internet kullanıcılarını ikiye bölüyor. Son olarak popüler karakter Süper Mario'nun çizgi filminden bir kare internette gündem oldu. Peki sizce bu görselde Süper Mario aşağı mı iniyor, yoksa yukarı mı çıkıyor?

23.07.2022 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir zamanların popüler video oyunu olan ve çizgi filmi de yayınlanan Süper Mario'nun sosyal medyada paylaşılan bir görseli sosyal medyada gündem oldu. Çizgi film Süper Mario'dan alınan karede Mario'nun hangi yöne doğru koştuğu tartışma konusu oldu. İlk bakışta göz yanılması yaratan görseldeki sır kısa sürede çözüldü. İnternet kullanıcıları Mario'nun ayaklarının duruşundan yola çıkarak merdivenlerden yukarı çıktığını fark etti. 

  • Çünkü eğer ikonik tesisatçı, merdivenlerden iniyor olsaydı sol bacağı bükük şekilde dururdu. Oysa ki fotoğrafta sol bacağı düz, sağ bacağı da adım atar gibi bükülmüş görünüyor. Sosyal platform Reddit'te 3 yıl önce paylaşılmasına rağmen günümüzde de tartışma konusu olan görselin The Super Mario Bros Super Show çizgi filminin 23. bölümüne ait olduğu belirtildi. Bölümde de Mario'nun yukarı çıktığı gözlendi. 

    İşte geçmiş zamanlarda sosyal medyayı ikiye bölen diğer haberler!

  • HANGİ NUMARALARI GÖRÜYORSUNUZ?

    Siyah-beyaz çizgilerin içerisine gizlenmiş sayıların olduğu bir görsel, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra internette gündem olmayı başardı.  Benonwine adlı Twitter kullanıcısı, takipçileriyle görseli paylaşarak "Numara görüyor musunuz? Görüyorsanız hangileri?" sorusunu yöneltti.

  • Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgiler nedeniyle sayıları görmek zorlaşırken, paylaşım kısa sürede binlerce yorum alarak viral hale geldi. Bir internet kullanıcısı "Doktorumdan randevu almalı mıyım?" diye sorarken bir başka kullanıcı "Sadece 528'i görebiliyorum. Bu, görme yeteneğim hakkında bir şey ifade ediyor mu?" yorumunu yazdı. Başka bir sosyal meya kullanıcısı ise "45283 sayısını görebiliyorum. Diğer yanıtlara baktığımda 2 sayı daha fark ettim. Orada sayılar olduğunu görebiliyorum ama ne olduklarını çıkaramıyorum" dedi. Gerçek rakamın ise yedi basamaklı olan '3452839' olduğu belirtildi.

  • CEVAP KONTRAST DUYARLILIĞI

    Görselin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı ayırt etmemizi sağlayan kontrast duyarlılığı üzerinde oynanarak hazırlandığı belirtildi. Kontrast duyarlılığının, görsel işlevin önemli bir parçası olduğu bilgisi verildi. Yüksek kontrast duyarlılığına sahip kişilerin, yedi basamağı daha rahat görebildiği ifade edildi. Kontrast duyarlılığı düşük olan kişilerin sisli havada araç kullanırken veya kaldırımdan inerken kaza yapmaya daha eğilimli olabileceği aktarıldı. Ayrıca zayıf kontrast duyarlılığının katarakt veya glokom gibi göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceği vurgulandı. 

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