Sosyal medyanın günlük hayatınıza zararlı etkileri sandığınızdan daha fazla!

1. SOSYAL DEĞİŞİM MALİYETİ ETKİSİ

Sosyal değişim maliyeti kategorisinde kişiler uzun süreli sosyal medyaya maruz kaldıklarında depresyon, kaygı, kıskançlık gibi psikolojik problemler yaşayabiliyor. Başkalarının hayatlarını gören kullanıcı kendi içerisinde boşa harcanan zaman ve para maliyeti gibi münakaşalar yapabiliyor. Bu gibi durumlar bireylerde kaygı sorunlarına neden oluyor.