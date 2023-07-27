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        Haberler Yaşam Sosyal medyanın günlük hayatınıza zararlı etkileri sandığınızdan daha fazla!

        Sosyal medyanın günlük hayatınıza zararlı etkileri sandığınızdan daha fazla!

        Yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medyanın, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarından, iş performansına kadar 46 adet zararlı yönü tespit edildi. Sidney Teknoloji Ünversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, sosyal medya kullanımının hayatımızdaki zararlı etkisini gözler önüne serdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 15:05
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        • 1

          Sidney Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan çalışma sosyal medyanın olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanımının en yaygın etkisi ise kıskançlık, yalnızlık, kaygı ve düşük özgüven.

        • 2

          DUYGU DURUMU BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR

          Sosyal medyanın kişilere bir diğer olumsuz etkisi ise "kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma ve "kimlik avı". Araştırmacılar bu olumsuz etkileri altı alt kategoride inceledi.

        • 3

          1. SOSYAL DEĞİŞİM MALİYETİ ETKİSİ

          Sosyal değişim maliyeti kategorisinde kişiler uzun süreli sosyal medyaya maruz kaldıklarında depresyon, kaygı, kıskançlık gibi psikolojik problemler yaşayabiliyor. Başkalarının hayatlarını gören kullanıcı kendi içerisinde boşa harcanan zaman ve para maliyeti gibi münakaşalar yapabiliyor. Bu gibi durumlar bireylerde kaygı sorunlarına neden oluyor.

        • 4

          2. SİNİR BOZUCU İÇERİKLER

          Sosyal medyada hemen hemen her türlü içerik paylaşılabildiği için bireyler bu durumdan etkilenerek üzüntü duyabiliyor veya rahatsızlık hissedebiliyor. Uzmanlar özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar için kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söylüyor.

        • 5

          3. GÜVENLİK SORUNU

          Sosyal medyanın en büyük problemlerinden birisi güvenlik. Bireyler, kişisel bilgilerini sosyal medyada paylaştığı için dolandırma veya aldatılmaktan kaynaklanan sorunlardan endişe duyuyor.

        • 6

          4. DÜŞÜK PERFORMANS

          Araştırmacılar özellikle sosyal medya kullanımının günlük hayatta performans düşüklüğü yaratığını tespit etti. Ekip, şu anda sosyal medya bağımlılığını etkileyen faktörleri ve insanların davranışlarını düzenlemek için kullanılabilecek stratejileri araştırıyor.

          Kaynak: Evrimağacı

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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