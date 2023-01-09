Sosyal medyadan teşhis tehlikesi!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatımız daha da kolaylaştı. Bilgilere ulaşmamız elimizdeki ve evimizdeki teknolojik cihazlar sayesinde çok daha hızlı olmaya başladı. Peki ulaştığımız her bilgi doğru bilgi mi?

Özellikle sosyal medya üzerinden hastalıklar konusunda alınan her bilginin doğru olmadığı, izlenen videoların gençleri olumsuz etkileyebildiği konusunda ciddi tartışmalar gündemde. Bu videolarla konulan tanılar, çoğu zaman gerçeği yansıtmadığı gibi hastalık belirtilerinin gençler üzerinde yaygın bir şekilde görülmesine de sebep olabiliyor. En dehşet vericisi ise, gençler bu hastalık belirtilerini yaşarken kendi videolarını çekmeye ve yayınlamaya başladılar.

DOKTOR YERİNE SOSYAL MEDYAYA İNANIYORLAR

Psikiyatristler ve çocuk doktorları, özellikle çocuk ve gençlerin sosyal medya üzerinden izledikleri videolar ile kendilerine tanılar koymaya başlamasının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtiyorlar. Özellikle nörolojik durumlar, akıl hastalıkları ve kişilik bozuklukları yaşamaya başlayan gençlerin sosyal medyadan kendi kendine tanı koyma videolarına yönlendiği ve bunun araştırılması konusunda "acil bir ihtiyaç" olduğu vurgulanıyor. Gençlerin izledikleri videolar ile kendi kendine teşhis koyarak hastalığın etkilerini yaşamaya başladıkları vurgulanıyor. Bu durumun sağlık hizmetlerine erişimde zorluklardan kaynaklandığı da uzmanlar tarafından belirtiliyor.

PANDEMİ SONRASI DAHA DA ARTTI

Comprehensive Psychiatry dergisinde yayınlanan bir makale, özellikle TikTok ön planda olmak üzere Twitter, YouTube gibi video paylaşım platformlarında uzun süreli sosyal medya kullanımının, gençleri kendi tanımladıkları tikler, Tourette sendromu ve diğer kendi kendine teşhis edilen bozukluklar hakkında video çeken birçok sayıda içerik oluşturucuya maruz bıraktığını gözler önüne seriyor.