Son yıllarda sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet vicdanları sızlatıyor. Sessiz can dostların çektiği eziyet görüntüleri nedeniyle hayvan severler sürekli endişe içinde. Hal böyle olunca sokak hayvanlarıyla ilgili her duyum ve görüntü şüpheyle karşılanıp tepki çekiyor. İşte yine bir görüntü sosyal medya üzerinden yayılınca geniş yankı buldu. Görüntüde kedi kapanı ile yakalandığı iddia edilen kedilerin akıbeti sorgulanınca tepkiler giderek büyüdü. Ünlü oyuncular Ezgi Mola, Sarp Levendoğlu, Emre Karayel, Demet Evgar ve Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada olay yaratan görüntüde, Vadi İstanbul Teras Evleri girişinde üç kadının, kedi kapanı konduğu gerekçesiyle site güvenlik görevlisi ile olan tartışması yer alıyor. Görevliyle tartışıp, kapana tepki gösteren kadınlardan biri, olayı şöyle anlatıyor: "Gece sabaha karşı burada sitenin gizli yerlerine, içine salam koyup kapan kurmuşlar. Kedileri de mamayla çağırıyorlar, birkaç zehirleme vakası da oldu. Kayıp kedilerimiz var. Evet burası Vadi İstanbul Teras. (Görevliye) Çekicez, sizi rezil edeceğiz. Sizin burada ne yaptığınızı herkes duyacak. Nereye götürüyorsunuz hayvanları. Bak biz biliyoruz, biz bütün gün, bütün gece burada sizi takip ediyoruz."

Peki bu iddialar doğru mu? Yakalanan kedilere ne oluyor? İşte sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle merak edilen bu soruları iddiaların odağındaki site yönetimine sorduk. İddiaları yalanlayan site yönetimi, kedi kapanının klima santrallerine giren kedilerin yakalanması için kullanıldığını belirtti. Site kat maliklerinin de bilgisi dahilinde yapıldığı belirtilen uygulama ile yakalanan kedilerin uygun bir alana bırakıldığı ve beslendiği vurgulandı.

'KEDİ EVLERİNİN YANINA BIRAKILMIŞTIR'

Site yönetiminden yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "29.10.2019 tarihinde tutanakta belirtildiği gibi bir site sakinimiz otomasyonu arayarak balkonunda kedi sesi duyduğunu söyleyerek yardım talep etmiştir. Güvenlik amiri daireye çıkarak balkondaki klima ünitesinin içinde kedi olduğunu tespit etmiştir. Güvenlik amiri kediyi klima ünitesi içinden, sepet içerisine yiyecek koyarak çıkmasını sağlamıştır. Kediyi sitenin güvenlik girişindeki çimlerin üzerindeki kedi evlerinin yanına bırakmıştır.

Bu olaydan bir gün sonrada saat 00.30 sıralarında güvenlik amirinin rutin devriyesinde site içerisindeki market havalandırmasından kedi sesi gelmesi üzerine kediyi çıkarmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Bunun üzerine güvenlik amiri kediye zarar gelmemesi, can ve mal güvenliğini sağlamak ve havalandırmadan doğabilecek bir trafo arızasının oluşmasının önüne geçilebilmek adına kedinin kendiliğinden çıkması için plastik havalandırılmalı hayvana zarar vermeyen kedi sepeti içine yiyecek koyarak beklemeye başlanmıştır. Daha sonra havalandırma kontrol edildiğinde kedinin kendiliğinden çıktığı görülmüştür. Saat 03.00 sıralarında birkaç site sakininin şikayeti üzerine polis gelmiş kedi sepetini götürmüştür.

Site içi alanımızın yeterli olmaması sebebi ile sitede çok küçük olan evcil hayvan gezdirme yerini büyütmek ve yaşam konforunu yükseltmek amacıyla site dışında daha büyük bir hayvan barınma alanı oluşturulması için yerel belediyeye daha önce talepte bulunmuş olup, büyük bir alan için çalışmalar sürmektedir. Kediler için site girişindeki çimlerin üzerine daha öncesinde kedi evleri hazırlanmış olup, site sakinlerinin de besleyeceği alan bulunmaktadır. Ayrıca sitemiz Yönetim Kurulu Başkanı evinde evcil hayvan besleyen gerçek bir hayvan severdir.

Hakkımızda iddia edilen tüm suçlamalar asılsızdır. Bizlerde şikayet edenler kadar hayvanları seviyoruz ve koruyoruz. Ancak sitemizde hayvanlarla ilgili binlerce şikayet bulunmaktadır. Hayvan sevgisi ve korumanın yanında site sakinlerine hayvanların vereceği zararlardan (hastalık, ısırma vb.) korumak site yönetiminin görevidir. Tarafımıza asılsız suç isnadında bulunan kişiler hakkında yasal işlemlere başlanmıştır. Evcil hayvanlara yeni alanlar oluşturmak için site yönetimi alternatif çalışmalar yürütmektedir."