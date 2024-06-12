Sosyal medyada gündem olan evlilik: 63 yaşındaki kadınla 26 yaşındaki adamın çocuk beklemesi internette tepkilere yol açtı!
Aralarındaki 37 yıl yaş farkı nedeniyle sık sık internette konu olan bir çift, ilk çocuklarını beklediklerini sevinçle duyurdu. 63 yaşındaki Cheryl McCain ile 26 yaşındaki Quran McCain çiftinin nasıl tanıştığı, nasıl çocuk sahibi yaptıkları gibi konular merak uyandırdı. İşte, hem destek hem de eleştiri alan bu evliliğe dair detaylar!
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63 yaşındaki bir kadın ile 26 yaşındaki bir adamın evliliği ve çocuk sahibi olmaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu sıra dışı çiftin nasıl tanıştıkları ve nasıl çocuk yapabildikleri merak konusu oldu. Kadının ileri yaşta anne olması, birçok kişinin dikkatini çekerken çiftin mutluluğu ve karşılaştıkları zorluklar da gündemde yer aldı. Haberimizde, çifte dair merak edilenleri derledik. İşte, detaylar...
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AŞKLARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Çalıştıkları iş yerinden ayrıldıktan yıllar sonra şans eseri bir benzin istasyonunda çift yeniden karşılaştı. O zamanlar Quran 23 yaşındayken Cherly 60 yaşındaydı. Haftalarca birlikte vakit geçirdikten sonra Quran, Cheryl'e olan hislerini itiraf etti ve ikili, Nisan 2021'de çıkmaya başladı. 2021 yılının Eylül ayında ise evlendiler ve ardından yolculuklarını daha geniş bir kitleyle paylaşmak için ortak sosyal medya hesabı oluşturdular.
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CHERYL’IN ÇOCUKLARI İLİŞKİSİNİ DESTEKLEMİYOR
Cheryl'ın çocukları, bu evliliği şiddetle onaylamadıklarını ifade ettiler. Cheryl bu konudaki düşüncelerini "Yedi çocuğum var ama sadece birini görüyorum çünkü diğerleri ilişkimizi desteklemiyor. Bu beni çok incitiyor." diyerek belirtti.
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SADECE 3 TORUNUNU GÖREBİLİYOR!
"Onlar benim tüm hayatımdı ve birdenbire aşık olduğum biriyle evlenmek istedim ama onlar bunu desteklemediler. 18 torunum var ve sadece üçünü görüyorum" diye ekledi.
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NASIL ÇOCUK SAHİBİ OLDU?
Son zamanlarda yaşanan bir gelişmede Cheryl ve Quran, bir taşıyıcı anne bulduklarını ve bebeklerinin gelişini sabırsızlıkla beklediklerini sosyal medyadaki takipçilerine açıkladılar. Cheryl haberi, sonogram görüntüleri içeren bir video aracılığıyla duyurdu.
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ÇİFTİN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Cheryl, "Bir bebeğimiz olacağını öğrenmek harika bir duyguydu. Kendi ailemizi kuracağız. Şu anda daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Bebeği koşulsuz seveceğim." dedi. Quran ise onun duygularını yineleyerek, "Öğrendiğimde sevinç gözyaşlarıyla ağladım. Bu benim ilk çocuğum olacak. Kız ya da erkek olması önemli değil. Her ne kadar Cheryl biyolojik annesi olmasa da kan bağı seni aile yapmaz bu yüzden o en iyi anne olacak." şeklinde konuştu.
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ÇOCUK DUYURUSU SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
Cheryl, "Aile kurmak için çok yaşlısın" denilen eleştirenlere yönelik mutlu olduğunu gösteren videolar çekti. Bununla birlikte çiftin arasındaki 37 yıllık yaş farkından dolayı başka eleştirilere de yol açtı. Bazıları aralarındaki sevgiyi sorgularken bazıları ise bunun nasıl mümkün olabileceğini tartıştı.