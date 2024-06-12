Sosyal medyada gündem olan evlilik: 63 yaşındaki kadınla 26 yaşındaki adamın çocuk beklemesi internette tepkilere yol açtı!

ÇİFTİN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Cheryl, "Bir bebeğimiz olacağını öğrenmek harika bir duyguydu. Kendi ailemizi kuracağız. Şu anda daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Bebeği koşulsuz seveceğim." dedi. Quran ise onun duygularını yineleyerek, "Öğrendiğimde sevinç gözyaşlarıyla ağladım. Bu benim ilk çocuğum olacak. Kız ya da erkek olması önemli değil. Her ne kadar Cheryl biyolojik annesi olmasa da kan bağı seni aile yapmaz bu yüzden o en iyi anne olacak." şeklinde konuştu.