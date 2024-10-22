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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medyada FETÖ propagandası: 177 hesap yönetici hakkında işlem | Son dakika haberleri

        Sosyal medyada FETÖ propagandası: 177 hesap yönetici hakkında işlem

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı belirlenen 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:38
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        FETÖ propagandası yapan 177 kişi hakkında işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini kaydetti.

        Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarınca, bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını aktaran Yerlikaya, siber suç ve suçlularla mücadele için sanal devriyelerin 7/24 görevinin başında olduğunu belirtti.

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        #Ali Yerlikaya
        #FETÖ
        #sosyal medya
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