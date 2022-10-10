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Sosyal Medya Yasası nedir, Meclis'ten geçti mi? Basın Kanunu maddeleri neler?

Basın Kanunu (Sosyal Medya Yasası) maddeleri neler?

Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. İki maddesi Meclis kapanmadan önce kabul edilen yasanın 1 Ekim tarihinde açılan TBMM'de 12 maddesinin daha kabul edilmesiyle toplamda 14 maddesi geçmiş oldu. Dezenformasyonla Mücadele Yasası bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar Sosyal Medya Yasası maddelerini araştırıyor. İşte Basın Kanunu ile ilgili detaylar...

10.10.2022 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi maddeleri araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 12 maddesinin daha TBMM'de kabul edilmesiyle 14 maddesi yasalaşan Sosyal Medya Yasası'nın detayları ve maddeleri merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • HABER SİTESİ ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK

    İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

    Bu yasadan önce haber sitelerindeki medya çalışanları Basın Kanunu ile gazetecilere verilen haklardan yararlanamıyordu. 

    Yeni yasa sayesinde internet sitesindeki; spikerlere, editörlere ve yayıncılara basın kartı verilebilecek. 

  • ÇOCUKLAR KÖTÜ İÇERİKLERDEN KORUNACAK

    Çocukların zararlı içeriklerden uzak durması için ayrıştırılmış hizmet başlığı altında bir düzenleme geliyor.

    Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

    Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

  • TÜM HABER SİTELERİ YAPTIĞI HABERLERİ SAKLAYACAK

    Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

  • İSTENEN İÇERİKLER ANINDA KALDIRILABİLECEK

    Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak. 

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