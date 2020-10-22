Sosyal medya şirketlerine verilen süre doluyor

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını zorunlu kılan yasa 1 Ekim 2020 itibariyle yürürlüğe girmişti. Bu şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için söz konusu tarihten itibaren 30 gün süreleri bulunuyor. Aksi takdirde aşamalı olarak para, reklam ve bant daraltma şeklinde ilerleyen bir yaptırım planı söz konusu.
Habertürk Teknoloji Editörü Necdet Çalışkan
Hukukçu Dr. Ruşen Gültekin
İlk aşama için verilen sürenin dolmasına ise bir hafta kaldı ve şu ana kadar temsilcilik açma konusunda bir adım atan yok.
Peki bundan sonra neler olacak?
Söz konusu şirketlerin Türkiye'de kaç milyon kullanıcısı var? Reklam payları ne?
Yükümlülüklerini yerine getirmezlerse hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar?
Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açma konusundaki çekincelerinin nedeni ne?
Özgürlük mü, güvenlik mi ikilemi söz konusu düzenlemeyle çözülebilecek mi?
Yaptırımlar kullanıcılar için ne anlama geliyor?
Habertürk Teknoloji Editörü Necdet Çalışkan ve Hukukçu Dr. Ruşen Gültekin konuyla ilgili tüm merak edilenleri haberturk.com için yanıtladı.
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