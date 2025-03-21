Sosyal medya platformu X, yasa dışı içerik sansürü gerekçesiyle Hindistana dava açtı

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, X sosyal medya platformu, mart başında Hindistan hükümetine dava açtı.

X'teki içerikleri yasa dışı şekilde engellediği gerekçesiyle Hindistan'a açılan davada, ülkede kurulan "sansür portalının" devlet kurumlarına ve yetkililere toplu şekilde içerik kaldırma talimatı verme yetkisi tanıdığı ve böylece Hindistan Anayasası ve Bilgi Teknolojisi Yasası'nın ihlal edildiği öne sürüldü.

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Dava dosyasında, bu durumun "X'te yer alan yasal bilgilerin önemli ölçüde sansürlenmesine ve yasa dışı şekilde engellenmesine yol açarak sosyal medya platformuna zarar vereceği" kaydedilerek, şirketin bu talimatların iptal edilmesini talep ettiği aktarıldı.

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Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Söz konusu hamle, Musk'ın Starlink ve Tesla girişimleri aracılığıyla Hindistan'a yeni ekonomik giriş yolları aradığı bir dönemde geldi.

HİNDİSTANDA ÇEVRİMİÇİ DÜZENLEME

Hindistan, 8 Şubat 2021'de X'ten (eski adıyla Twitter), ülke çapında aylardır devam eden çiftçi protestolarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1178 hesabın kapatılması ya da engellenmesi talebinde bulunmuştu.

Ardından, ülkede sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirileceği bildirilmişti. Söz konusu internet düzenlemesiyle Facebook ve X gibi sosyal paylaşım sitelerine suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kötü niyetli enformasyon yayma girişimlerine karşı kullanıcı trafiğini ve bilgilerini paylaşma ile tüm paylaşımları adli takibe olanak sağlamak üzere üçüncü taraflar için erişilebilir kılacak şekilde düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Gelişmelerin ardından Hindistan hükümeti ile X arasında gerilim yaşanmıştı.

Hindistan, 2023'te X, Youtube ve Telegram dahil sosyal medya platformlarından, çocuklara yönelik cinsel istismar barındıran içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.