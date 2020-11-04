Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarihinde ilk kez sosyal medya gruplarına katılanlara işlem yasağı getirip suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. SPK, Euro Menkul hisse senetlerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı gerekçesiyle Uğur Yaman ve Hüseyin Tanrıkut Motun Tuğcu'ya 6 ay işlem yasağı cezası verdi. Kurul tarihinde ilk kez Telegram grubuna katılan 6 kişiye de gruba katıldıkları ve bu iki kişi ile birlikte hareket ettikleri ve bu kişilerle birlikte alım satım yaptıkları gerekçesiyle ceza verdi. SPK bundan sonra diğer sosyal medya gruplarına katılanlara ceza vereceği uyarısında da bulundu.

SPK'nın suçüstü yaptığı Telegram'daki AyYıldız Dostluk adlı grup, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında 09.10.2020-02.11.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda suçlu bulundu.

3 YIL HAPİS CAZASI İLE YARGILANACAKLAR

AyYıldız Dostluk gurubu ile birlikte “@ugrymn” ve “@HTmotunTUGCU” Twitter hesapları üzerinden, takipçilerine bu hisse ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Uğur Yaman ve Hüseyin Tanrıkut Motun Tuğcu ile bu uygulamamaya üye olan ve grupla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştiren 6 kişiye suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunduğu gerekçesiyle ilk önce tedbir olarak 6 ay işlem yasağı konuldu.

SPK incelemeyi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'inci maddesinin ikinci bendi gereğince yaptı. Bu madde gereği 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. SPK toplam 8 kişiye işlem yasağı getirdiği açıklamasında bu madde yani piyasa dolandırıcılığı suçu için makul şüphenin doğduğunu açıkladı.

İŞTE SPK'NIN DAYANAĞI MADDE:

KURUL DİĞER GRUPLARA KATILANLARI UYARDI

Kurul dünkü bülteninde, "Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, “AyYıldız Dostluk” ve benzeri sosyal medya gruplarına dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir" açıklaması da yaparak gruplara katılanları ciddi şekilde uyardı. SPK özellikle işlem yapılmasının altını çizerek manipülatörlerin al dediği hisseleri alıp sat dediğini satanların suça ortak olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda da bu kişilere ceza verileceğini belirtti.

CANLARINI DA HİÇE SAYDI

SPK'nın ceza verdiği kişilerin vatandaşları kendi hedefleri doğrultusunda aldatmak için çeşitli zamanlarda İstanbul'da bir otel ve nargilecide kalabalık toplantılar düzenlediği görüldü. Özellikle pandemiye rağmen nargilecide kalabalık bir grupla yapılan toplantıda yatırımcıların hayatlarının hiçe sayıldığı görüldü. SPK'nın ceza verdiği diğer kişiler ise Ufuk Oğul, Serhat Tuncalp, Fatih Yapar, Mehmet Sait Tan, Mustafa Akın ve Hatibe Tuncalp oldu.

Telegram grubu nargile kafenin yanı sıra lüks otellerde de toplantı düzenlemiş.

İŞTE O SUÇ DUYURUSU:

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında 09.10.2020-02.11.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “AyYıldız Dostluk” adlı grup ile “@ugrymn” ve “@HTmotunTUGCU” Twitter hesapları üzerinden, takipçilerine EUYO payı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Uğur YAMAN ve Hüseyin Tanrıkut Motun TUĞCU adlı şahıslar ile, yukarıda belirtilen sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu payda bu şahıslarla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunan, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.