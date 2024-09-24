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        Haberler Gündem İstanbul Sosyal medya fenomeni 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sosyal medya fenomeni 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti

        Sultanbeyli'de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 02:51 Güncelleme: 24.09.2024 - 03:04
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        Sosyal medya fenomeni öldü
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        Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'inci katından düştü.

        Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

        Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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