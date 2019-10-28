Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavili ekip, uzatmalarda bulduğu golle 1 puan aldı. Trabzonspor'da Alexander Sörloth 4, Daniel Sturridge ise 2 maç üst üste gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir müsabakasında attığı golle bu sezon 6. kez fileleri havalandıran Norveçli Sörloth, ligde üst üste 4 maç gol sevinci yaşadı. Sörloth, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımı adına skoru değiştirdi.

Bordo-mavili kulübün bu sezonki flaş transferi Sturridge ise ligin 8. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçın ardından Medipol Başakşehir müsabakasında da fileleri havalandırdı.