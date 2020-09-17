Sörloth'tan dev gelir!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon harika bir performans gösterdikten sonra birçok kulübün radarına giren Sörloth, sezon öncesinde Trabzon'a gelmeyerek takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.

Crystal Palace'tan kiralanan oyuncunun satılması halinde bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak olan Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. The Athletic'in haberine göre; RB Leipzig ile 22 milyon pound karşılığında anlaşmaya varıldı. Böylece bu transferden Trabzonspor'un kasasına 11 milyon pound girecek.