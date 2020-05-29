Sorgun ilçesinde cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - YOZGAT

AA

YOZGAT (AA) - Sorgun'da cuma namazı yağmur altında kılındı.Namaz öncesinde başlayan ve bir müddet devam eden yağmur sonrası Salih Paşa Camisi’nin Bahçesinde oluşan su birikintileri vatandaşlar tarafından temizlendi.Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş’in de katıldığı ilk cuma namazına 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler katılmazken, vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen ilk cuma namazına yoğun ilgi gösterdi.Kaymakam Bahadır Güneş, salgın sürecinde camilerin kısmi de olsa yeniden ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.Güneş, namaz öncesi vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, maskesi olmayan vatandaşlara cami görevlileri tarafından maske dağıtıldı.