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SORGULAMA EKRANI: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı: 2022 LGS sınav yerleri sorgulaması nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman?

LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı: 2022 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8.sınıf öğrencilerine uygulanacak olan Liseere Geçiş Sınavı LGS için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci LGS sınav giriş belgesi sorgulamasını nasıl yapacağını araştırılıyor. İşte, LGS sınav giriş belgesi ve sınav sınav yerleri sorgulama ekranı...

28.05.2022 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS sınav giriş belgesi ile sınav giriş yerleri de netlik kazandı. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Liselere Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. Sınava katılım sağlayacak olan 8.sınıf öğrencileri LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor.

  • 2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

    Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlandı. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

    E OKUL LGS SINAV YERLERİ GİRİŞİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • 2022 LGS NE ZAMAN?

    Liseye Geçiş Sınavı 2022 LGS 5 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye genelinde toplamda 1.2 milyon 8.sınıf öğrencisini katılım sağlayacağı tahmin ediliyor.

  • LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

  • LİSELERE GEÇİŞ SINAVI İÇERİĞİ

    5 Haziran günü gerçekleştirilecek olan sınav iki oturum halinde aynı gün uygulanacak ve çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

    Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir. 

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