26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1981 yılından bu yana faaliyette Sora Kozmetik Grup, otuzuncu yılı öncesinde yatırımlarına hız kazandırdı. Yeni yatırım ve satın almalarla sektör ortalamasının üzerinde büyüdüğü açıklanan grubun, 2019 yılında yüzde 15’e varan büyüme kaydettiği bildirildi.
Son dönemde gerçekleştirdikleri yatırımları ve yeni dönem hedeflerini paylaşan Sora Kozmetik Grup CEO’su Salih Çıta, 2019 yılı içinde bünyelerine “Alix Avien” markasını kattıklarını söyledi.
Alix Avien markasını satın alarak renkli kozmetik sektörüne girmelerini de değerlendiren Salih Çıta, "Kozmetik alanındaki çeşitliliğimizi tamamlamış olduk. 2020 itibarıyla Alix Avien’i yenilenen yüzüyle sunacağız. Alix Avien için 8 milyon dolarlık yatırım yaptık” diye konuştu.
'2020 BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 20'
Çıta, "Aerosol dolum makinesi üretimi ile başlayan yolculuğumuz, bugün beş kıtada 70 ülkeye ulaşmış durumda. 2019 yılını üretim adetlerimizde yüzde 25’e, cirosal ve hacimsel olarak ise yüzde 15’e varan büyüme ile kapatıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve markalarımızla birlikte, 2020 yılında cirosal ve hacimsel büyüme oranımızı yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
2016 yılında satın aldıkları kişisel bakım ve kozmetik ürünleri markası Morfose'un, grup için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Salih Çıta, "Bu markamızla Türkiye’de 155 bin kuaföre hizmet veriyor, 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında Morfose markasının üretiminde otomasyon yatırımını artırmayı planlıyoruz. Bunun için 5 milyon dolarlık bütçe ayırdık. Yıl içinde ABD ve İngiltere’de yapılandırdığımız iki yeni firmamız ve depomuz, bu pazarda büyümemize olanak tanıyor. Yeni hedef pazarlarımızın arasında Avusturalya, Etiyopya ve Nijerya gibi ülkeler de bulunuyor" ifadesini kullandı.
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