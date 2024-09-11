Sophie Turner ile Joe Jonas boşandı
İngiliz oyuncu Sophie Turner ile ABD'li şarkıcı Joe Jonas'ın bir yıldır süren boşanma davaları sonuçlandı. Çocuklarının velayetiyle ilgili sorunlar yaşayan çift, sonunda anlaşmaya vardı ve yollarını resmen ayırdı
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'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Sansa Stark' rolüyle şöhreti yakalayan Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas evliliklerini noktalama kararı almıştı.
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2019'da evlenen, Willa ve Delphine adında iki kızları olan çiftin ayrılık nedeni olarak ise Joe Jonas'ın, Sophie Turner’ın küçük kızlarıyla ilgilenmek yerine zamanını sürekli partilerde ve gece gezmelerinden rahatsız olması gösterilmişti.
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Ancak çiftin gerçek ayrılık sebebi mahkemede yaşanan velayet kavgasında ortaya çıktı. Sophie Turner, ABD’de yaşamak istememiş ve kızlarını da memleketi İngiltere’de gözlerden uzakta bir şekilde büyütmek istemiş.
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Çocuklarının tam zamanlı olarak nerede yaşayacağı konusunda ortak karar veremedikleri için çift, resmen boşanamıyordu. Joe Jonas ve Sophie Turner'ın, bir yıl süren velayet mücadelesinin ardından anlaştığı öğrenildi. Eski eşler, önceki gün boşanma anlaşmasına vardı ve resmen yollarını ayırdı.
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Sophie Turner ile Joe Jonas, evlilikleri resmen sonlanmadan yeni aşklara yelken açmıştı.
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Sophie Turner, kendisi gibi İngiliz olan aristokrat Peregrine Pearson ile aşkı bulmuştu.
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Joe Jonas ise ünlü model Stormi Bree ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.