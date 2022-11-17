Sonunda yağmurlar geliyor

Sonbahar sonu (ve yeni hafta sonu) yaklaşırken yağmurlar nihayet kendini gösteriyor. Yaklaşık 25 yılda bir görünen bir Ekim kuraklığının ardından Kasım ayı ortasını geçmemize rağmen ülkede tek damla düşmeyen merkezlerimiz var. Ovalar, zayıflayan su havzaları ve özellikle su bekleyen buğday yağmur hasretini biraz olsun dindirecek görünüyor.

Perşembe lodosun kuvvetli estiği bir gün olacak, Trakya ve genel olarak Marmara ve kıyı Ege lodosla birlikte bir miktar yağmur alacak. Perşembenin gece saatleri yaklaşırken İstanbul’da kuvvetli sağanak geçişleri oluşabilir, kısa sürede (Avrupa yakası daha kuvvetli olmak üzere) inen yağmur nedeniyle şehirde yine bazı aksaklıklar yaşanabilir.