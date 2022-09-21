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Sonuç sorgulama: GSB personel/işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı

GSB personel alımı sonuçları 2022: GSB personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB sonuç sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar 15 Eylül 2022 tarihinde sona eren başvurular ile birlikte hız kazandı. Büro personeli, temizlik işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi gibi kadrolarda toplamda 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağının duyurulması sonrası sona eren başvurular ile gözler sonuç tarihlerine çevrildi. İşte detaylar...

21.09.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmasıyla gündeme gelen GSB personel alımı başvuruları 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İşte e-Devlet 2022 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB personel alımı başvuru sonuçlarına dair tarih bilgisi henüz açıklanmadı. 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımında başvuru sonuçları e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler. 

  • GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.

    İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.

  • Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.

  • GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı başvuru sonuçları, e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

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