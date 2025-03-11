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        Haberler Magazin 'Sonradan Gurme' için sete çıktılar

        'Sonradan Gurme' için sete çıktılar

        Hamdi Alkan'ın yönettiği 'Sonradan Gurme'nin çekimlerine başlandı. Film, 3 kafadarın define arayışı içinde başına gelinleri konu ediniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:39
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        Yapımcılığını; Atıcı film Ali Atıcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan’ın oturduğu, hikâyesini; Orhan Uslu, senaryosunu; Şeyda Delibaşı’ın kaleme aldığı 'Sonradan Gurme' filminin çekimleri iki aylık hazırlığın ardından Gaziantep’te başladı. Çekimleri 4 hafta sürecek olan film, Gaziantep’in çok özel ve tarihi mekânlarında çekilecek.

        Başrollerini; Aslıhan Güner, Timur Acar, Orhan Uslu, Metin Yıldız, Ali Çatalbaş, Zeynep Alkan, Mihriban Er, Hakan Bilgin ve İlker Aksum’un paylaştığı filme, Mehdi Kerim Erbay, İbrahim Çiner, Tuncay Gençkalan, Erhan Çirçioğlu , Meriç Aygöl, Hayrettin Çelik, gibi isimlerde katkıda bulunuyor.

        ÇEKİMLER GAZİANTEP’İN TARİHİ YERLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

        'Sonradan Gurme'nin seti için Gaziantep’in tarihi çarşıları, Şeker Han, Bayazhan, Almacın Pazarı gibi tarihi hanları Kültür Yolu ve Bey Mahallesi kullanılacak.

        Filmin hikâyesinde olaylar;define avcısı olan 'Tarık' (Timur Acar), 'Aladdin' (Ali Çatalbaş) ve 'Fevzi' (Metin Yıldız) Gaziantep’te Zeugma dönemine ait kutsal sarımsak döveceğini bulmak için yola çıkarak Şeker Han’da kebapçı Mehmet Usta’nın karşı dükkanını kiralamasıyla başlıyor.

        Kiraladıkları dükkanda; “Nasıl olsa bu kadar kebap arasında kimse suşi yemez, sakin sakin kazımızı yaparız" diye düşünerek suşi restoranı açan 3 arkadaş, Gaziantepliler ve gelen turistler fazla rağbet gösterince şaşırarak işleri karıştırmaya başlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sonradan Gurme
        #hamdi alkan
        #Aslıhan Güner
        #Timur Acar

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