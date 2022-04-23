"Zübeyde Hanım'ı gururla oynayacağım"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Oğlum'da 'Zeynep' karakterine hayat veren Songül Öden, önceki gün yakın arkadaşlarıyla Etiler'de buluştu.
"ÖDÜM KOPTU!"
Öden, mekan çıkışında kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce panikledi. "Arabadan indiniz, koşa koşa geldiniz. Ödüm koptu." diyen Songül Öden, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"ZÜBEYDE HANIM'I GURURLA OYNAYACAĞIM"
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel dijital bir platform için çekilecek "Atatürk" dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Öden, projede Zübeyde Hanım'a hayat vereceğini ifade etti.
Hazırlıkların sürdüğünü dile getiren ünlü oyuncu, "Gizlilik sözleşmesi gereği çok detay veremiyorum ama büyük bir gururla oynayacağım. Provaları devam ediyor." dedi.
Dizide "Atatürk" rolünü ise son dönemin popüler oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı öğrenildi.
"ARTIK YETER"
Ayrıca Songül Öden'e, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynarken izleyici tarafından psikolojik şiddet görmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatıldı. Öden, "Ama artık yeter. Çok teşekkür ederim." diyerek, röportajı noktaladı.
"KIVANÇ'IN KARŞISINA BUNU MU KOYMUŞLAR!"
Öte yandan Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen 'Gümüş' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, yıllar sonra hem kendisi, hem de Tatlıtuğ ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.
Öden, "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşla?' diyorlardı, o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuşum, küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız." demişti.
"Şimdi umurumda değil." ifadelerini kullanan Öden, o dönem eleştirinin dozunun kaçtığını söylemişti.
"ARKADAŞ GÜVENİLİR OLMALI"
43 yaşındaki oyuncu, “En yakın arkadaşının en yakın arkadaşının olmasının üç sebebi nedir?” sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:
Bir listesinin olmaması diyebilirim. Çok yoğun bir çalışma tempomuz var, bilirsin. Özellikle konsantrasyon açısından bazen sete telefon götüremiyorsun veya ilgilenemiyorsun. Bu sebeplerden ‘Aramadın, sormadın, oradaydın, buradaydın, bilmem ne oldu...’ gibi şüphe duyup, bunları tarttığın bir mesele vardır ya hani, onu hiç sevmiyorum. Çünkü kardeşlik, arkadaşlık kaldığın yerden başlayabilmektir. Mutlaka 'Şundan ötürü böyle olmuştur' diyebilmelidir. Diğerleri için de güvenilir olması ve sır tutabilmesi diyebilirim. Bunlar da bence birinin hayatında olabilmesi için oldukça yeterli şeyler.
PANDEMİDE EVLENDİ
Ayrıca Songül Öden, 2020 yılında Arman Bıçakçı ile dünyaevine girmişti. Aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çiftin nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıymıştı.
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