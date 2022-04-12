Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı

"ARKADAŞ GÜVENİLİR OLMALI"

43 yaşındaki oyuncu, “En yakın arkadaşının en yakın arkadaşının olmasının üç sebebi nedir?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



Bir listesinin olmaması diyebilirim. Çok yoğun bir çalışma tempomuz var, bilirsin. Özellikle konsantrasyon açısından bazen sete telefon götüremiyorsun veya ilgilenemiyorsun. Bu sebeplerden ‘aramadın, sormadın, oradaydın, buradaydın, bilmem ne oldu’ gibi şüphe duyup bunları tarttığın bir mesele vardır ya hani, onu hiç sevmiyorum. Çünkü kardeşlik, arkadaşlık kaldığın yerden başlayabilmektir. Mutlaka 'Şundan ötürü böyle olmuştur' diyebilmelidir. Diğerleri için de güvenilir olması ve sır tutabilmesi diyebilirim. Bunlar da bence birinin hayatında olabilmesi için oldukça yeterli şeyler.