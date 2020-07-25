Songül Öden kimdir?

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST),Ankara Deneme Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda (1 yıl),Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2007
|Sınır
|Didem
|Kısa film
|2009
|Acı Aşk
|Ayşe
|2011
|72. Koğuş
|Meryem
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1999
|Ferhunde Hanımlar
|2001
|Vasiyet
|Ruhinaz
|2002
|Havada Bulut
|Ayşe
|2005
|Gümüş
|Gümüş Şadoğlu
|2008
|Vazgeç Gönlüm
|Ezra
|2010
|Mükemmel Çift
|Ayça
|2011
|Umutsuz Ev Kadınları
|Yasemin Anday Kalyoncu
|2015
|Serçe Sarayı
|Serçe
|2016
|Ekşi Elmalar
|Türkan Özay
|2017
|Kayıtdışı
|Zeynep
|2019
|Bir Aile Hikayesi
|Reyhan Güneş
|2020
|Kırmızı Oda
|İnternet
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2017
|Fi
|Yıldız Kolhan
Rol aldığı oyunlar
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013
Küçük Adam Ne Oldu Sana? : Hans Fallada - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007
Ne Kadınlar Sevdim : Atilla İlhan - Tiyatro Çisenti - 2003
Hortlak : Platus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Dört Mevsim : Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Mutlu Son : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Yerma : Federco Garcia Lorca - Ankara Deneme Sahnesi - 1993
Ödülleri
2008 8. Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" (Kadıncıklar 2007)
2008 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, "İsmet Küntay Özendirme Ödülü" (Kadıncıklar 2007)
2011 17. Siyaset Dergisi Ödülleri, "Yılın Özel Ödülü"
2012 2. Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Kadın Platformu Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"
2012 Muscat Film Festivali , "Onur Ödülü"
2012 3. Quality of Magazines, "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü" (Umutsuz Ev Kadınları)
2012 televizyondizisi.com, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Umutsuz Ev Kadınları)
2012 MGD 18. Altın Objektif Ödülleri, "Yılın En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu" (Umutsuz Ev Kadınları)
2013 Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Küçük Adam Ne Oldu Sana)
2017 Okan Üniversitesi , "En İyi Kadın Sinema Oyuncu Ödülü" (Rüzgarda Salınan Nilüfer )
2017 Uçan Süpürge 20 , "Uluslararası Kadın Filmleri Festivali "Özel Ödülü"
2017 22.Sadri Alışık Ödülleri, "Sinema Seçici Kurul Özel Ödülü " (Ekşi Elmalar)
2017 Bilkent Üniversitesi, "En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü "(
2017 Ankara Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü "(Rüzgarda Salınan Nilüfer )
2018 Murex D’or Ödül Töreni, ''Ortadoğu’da Türk Dizilerini İlk Tanıtan ve Sevdiren Kadın Oyuncu''
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