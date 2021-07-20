"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Karlı, eski eşinin "Sen burada oturacaksın, bana çocuk yapacaksın. Seni öldürürüm, gebertirim." diyerek, kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

Hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile, 'Bakkallar kapalı.' diye yalan söylemek zorunda kaldım. Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı.