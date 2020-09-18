"HEP HAYATIMDAN ÖDÜN VERDİM"

İnanılmaz paralar kazandım, evlerde oturdum, aralara bindim. Çok güzel yaşadım ama kendim için bir şey yapmadım. Mesela dünyada gezmek istediğim bir sürü yer var. Hiçbirini yapmadım. Hep hayatımda birisi varsa onunla alakalı bir şeyler oldu.

Hep 'Aman, iyi olalım' diye hayatımdan ödün verdim. Bu yaşa kadar yaptığım her şeyden pişmanım. Tek 'İyi ki yaptım' dediğim oğlum Efe'm var. Benim hayattaki psikoloğum gibi.