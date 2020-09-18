Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Songül Karlı, yeni yaşını önceki gün dostlarıyla birlikte kutladı.
Menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde organize ettiği kutlamada pastanın mumlarını üfleyen Karlı, "Bu 4'ncü kutlama. Son olsun" diyerek espri yaptı.
"HEP 'ÇAKMA' DEDİLER"
Son şarkısı "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" ile basın mensuplarını karşılayan Songül Karlı, "Hayatım boyunca hep 'Çakma' dediler ama çakma olduğum tek yer sarı saçlarım. Normalde siyah saçlıyım. Şarkıda hep diyorum. Herkesin hayatında hep bir siyah saçlı vardır" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Karlı, "Sizin hayatınızda bir siyah saçlı var mı?" şeklindeki soruya, "Siyah saçlı annem var. Oğlum Efe var. 4 senedir hayatımda kimse yok. Şanssızlıklar yaşadığım için hayatıma kimseyi almıyorum. Aşka küsmedim ama kimseyi istemiyorum. Herkes bacım olsun. 4 senedir oğlum Efe ile yaşıyorum. Çok mutluyum" şeklinde yanıt verdi.
"OĞLUM 'ANNE HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR' DİYOR"
Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" şeklinde konuştu.
Vücudunda estetik olmadığını söyleyen Songül Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını açıkladı.
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