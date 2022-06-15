"SONGÜL, ARSANIN SATIŞI İÇİN VEKALETNAME VERDİĞİNİ BİLİYORDU"

Tutuksuz sanık Metin Yüncü, iki ay önce gerçekleşen duruşmadaki savunmasında, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle 'MİT'te tanıdığım var' şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu." demişti.

48 yaşındaki şarkıcıyla tanıştığında emlak işi yaptığını söyleyen sanık Yüncü, "Songül ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyordum. Ekonomik durumum çok iyiydi. Sultanbeyli'deki arsayı satın alan kişiyi tanımıyorum. Arsayı satan kişi Sezai Demiroğlu'dur." şeklinde konuşmuştu.