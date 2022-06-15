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Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'ye hapis talebi! - Magazin haberleri

Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'ye 10 yıl hapis talebi!

Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü ve iki sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Ünlü şarkıcının eski eşi ve bir sanık hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası, bir sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuldu

15.06.2022 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
DHA / HABERTURK.COM

  • Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisinden aldığı vekaletnameyle arsasını izinsiz olarak sattığı ve parasını vermediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

    Karlı'nın şikayetiyle Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 kişi hakkında soruşturma yapılmış ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılmıştı.

  • 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

    İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

    Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Metin Yüncü ve Sezai Temuroğlu'nun fikir ve eylem birliği içerisinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

    Ali Barbaros Ataç hakkında ise, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi. Mahkeme sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

  • "SONGÜL, ARSANIN SATIŞI İÇİN VEKALETNAME VERDİĞİNİ BİLİYORDU"

    Tutuksuz sanık Metin Yüncü, iki ay önce gerçekleşen duruşmadaki savunmasında, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle 'MİT'te tanıdığım var' şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu." demişti.

    48 yaşındaki şarkıcıyla tanıştığında emlak işi yaptığını söyleyen sanık Yüncü, "Songül ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyordum. Ekonomik durumum çok iyiydi. Sultanbeyli'deki arsayı satın alan kişiyi tanımıyorum. Arsayı satan kişi Sezai Demiroğlu'dur." şeklinde konuşmuştu.

  • "VEKALETNAMENİN SATIŞ YETKİSİNİ KAPSADIĞINI ARSA SATILINCA ÖĞRENDİM"

    Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Songül Karlı da, "Sanığın söylediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben çocuğumun geleceği için mal birikimi yaptım, bir adama yedirmem. Benim burada ne işim var? Sanık benimle evlenmeden önce Konya'da MİT Başkanı ile çalıştığını söyledi. Olay günü sanık beni arayarak, Sezai'nin beni Kavacık'ta beklediğini söyledi. Ben notere gittiğimde vekaletname hazırdı. Adımı, soyadımı yazdım ve imzaladım. Ancak daha sonra verdiği vekaletnamenin satış yetkisini kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı." ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Newspic

  • GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Şarkıcı Songül Karlı avukatı Murat Şekerli ile yaptığı ortak basın açıklamasında gözyaşlarına boğulmuştu.

    5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Karlı, eski eşinin "Sen burada oturacaksın bana çocuk yapacaksın seni öldürürüm, gebertirim" diyerek tehdit edildiğini iddia etmişti.

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