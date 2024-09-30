Soner Sarıkabadayı, ikinci çocuğun müjdesini verdi

Soner Sarıkabadayı, 2020'de hayatını birleştirdiği 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurdu.

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından 2020’de kucaklarına aldıkları oğulları Hasan Matias’ın elinden tutup yürüdükleri ve Soner Sarıkabadayı’nın eşinin karnını öptüğü bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Soner Sarıkabadayı, yayınladıkları bu videoya; "Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz" notunu ekleyerek ikinci çocuklarının müjdesini duyurdu.