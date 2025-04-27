Soner Arıca'dan 'Kelepçe'
Soner Arıca, yeni şarkısı 'Kelepçe'yi dinleyicilerle buluşturdu
Giriş: 27.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:39
Soner Arıca, sözü müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Kelepçe'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.
Soner Arıca'nın; "Bir hikâyenin şarkı formunda anlatımı" diye nitelendirdiği 'Kelepçe' isimli yeni şarkısı, iki ayrı versiyonla müzikseverlerle buluştu. Şarkının orijinal versiyonunun düzenlemesini Miraç Kutlu, soul versiyonunun düzenlemesini Tansel Doğanay yaptı.
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