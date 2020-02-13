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Adana'da dün gece pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın, ikinci gününde de sürüyor. İtfaiye ekipleri, yangının diğer bölümlere sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin dün geceden bu yana sönmeyen yangın nedeniyle çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Adana-Karataş karayolu da ulaşıma kapandı.

Ayrıca yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşındı. Pamuk sapı balyaların fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

Yangının ikinci güründe de bölgeye tankerlerle sürekli su takviyesi yapılıyor. Kontrol altındaki yangının birkaç gün daha sürebileceği belirtildi.