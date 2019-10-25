25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla, Palu'ya bağlı Gökdere köyünde Murat Nehri Vadisi'ne hakim bir dağın tepe noktasında sondaj çalışması yapıldı.
AA'nın haberine göre Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü denetiminde yapılan sondaj kazısında, Bizans döneminde askeri amaçla kullanıldığı değerlendirilen kale karakol bulundu.
Çevreye hakim, yüksek, sarp ve dik yapıya sahip dağın zirvesine konumlanan kalenin, kuzey, doğu ve batı bölümlerinde açılan 7 sondaj alanında kazı çalışması yapıldı.
Güney bölümünün toprak kayması sonucu büyük oranda tahrip olduğu kalenin kalıntılarında 2,90 ve 1,70 metre aralığında değişen duvarlar tespit edildi.
Yapıldığı döneme ışık tutan kalenin güney kısmında ağız genişliği 90 santimetre olan, iç kısmı zamanla toprakla dolduğu için derinliği tam olarak ölçülemeyen ancak 10 metreden uzun olduğu tahmin edilen ve özel bir harç ile sıvanmış tahıl ambarı bulundu.
Ayrıca çalışmalarda amorf nitelikte çok sayıda seramik parçalarının bulunduğu kalenin yapısı, duvar kalıntıları ile bulunan seramik parçaları üzerinde yapılan incelemelerde, buranın Bizans döneminden kalma savunma amaçlı 1000 yıllık bir kale karakol olabileceği değerlendiriliyor.
Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılan sondaj çalışmalarının tamamlanmasıyla hazırlanacak rapor, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunularak, bölgenin tescillenmesine yönelik karar alınacak.
İleriki dönemde yapılacak geniş çaplı arkeolojik kazı ile alandaki tüm tarihi yapıların ortaya çıkarılması ve kale karakolun tarihi hakkında daha kesin bilgilere ulaşılması öngörülüyor.
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